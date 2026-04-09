ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಟ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

Drug consumption on Moving Train: ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಪುಂಡ ಯುವಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ, ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ರೋಷವಾಗಿ ಗಾಂ*ಜಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 9, 2026, 05:27 PM IST
Drug consumption on Moving Train: ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರೈನ್‌ದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಬ್ಬರು ಗಾಂ*ಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಾನೂನಿನ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೇ ರೈಲಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ನಿಂತು ಇಬ್ಬರು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಗಾಂ*ಜಾ ಹೊಡಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೌದು,, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಟ್ರೈನ್ ನಂಬರ್ 12650ರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಸಿಗರೇಟ್‌ದಲ್ಲಿ ಗಾಂ*ಜಾ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲದೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಗಾಂ*ಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಅದೇ ಟ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲಿನಂತ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವ ಪುಂಡರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೀಗ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹವರನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.
 

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

