Drug consumption on Moving Train: ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರೈನ್ದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಬ್ಬರು ಗಾಂ*ಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಾನೂನಿನ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೇ ರೈಲಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ನಿಂತು ಇಬ್ಬರು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಗಾಂ*ಜಾ ಹೊಡಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು,, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ನಂಬರ್ 12650ರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಸಿಗರೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಗಾಂ*ಜಾ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲದೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಗಾಂ*ಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲಿನಂತ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವ ಪುಂಡರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೀಗ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹವರನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.