ರೈಲು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋದರೂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಂತೆ ಎದ್ದು ಬಂದ ಕುಡುಕ ಮಹಾಶಯ !ಇದು ಮದ್ಯದ ಪವರಾ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಕರು !

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ದೇಹ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪೆರುವಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಲಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ರೈಲು ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರೈಲೊಂದು ಅದೇ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆ ಯುವಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯವೂ ಆಗದಂತೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 28 ವರ್ಷದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆಯೇ ರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲು ಹಾದು ಹೋದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೈಲು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿ ಹೋದಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿರುವುದು. ಈತ ಪಾನಮತ್ತನಾಗಿಯೇ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A 28-year-old man miraculously survives being run over by a train in Lima, Peru, after falling asleep on the tracks. He walked away with minor injuries, believed to be under the influence at the time. #Lima #TrainIncident #MiracleSurvival #Peru #AnewZ pic.twitter.com/cnfErE1AJq

— AnewZ (@Anewz_tv) March 9, 2025