Viral video : ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದ ದೈತ್ಯ ಗರುಡ..! ಚಿರಿದರೂ, ಎಗರಾಡಿದರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಜೀವ..

Viral video : ಹದ್ದು ಒಂದು ಬೇಟೆಗಾರ, ಅದು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹದ್ದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹಾರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆನಾಯ್ತು..? ಅನ್ನೋದು ರೋಚಕ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 28, 2025, 03:48 PM IST
Eagle catch deer : ಗರುಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೇಟೆಗಾರ. ಒಮ್ಮೆ ಬೇಟೆ ಹದ್ದಿನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದರ ಕಥೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಬಿರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವೀಡಿಯೊ ಒಂದು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹದ್ದು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆಗಸಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಅಮಾಯಕ ಚಿಂಕೆ ಚಿರಿ, ಎಗರಾಡಿದರೂ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೋತಿಯ ಮುಂದೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಯುವತಿ! ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..‌

ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಹದ್ದಿನ ದಾಳಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಮರಿ ಜಿಂಕೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವೂ ಅಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಹೋರಾಟವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಈ ದೃಶ್ಯವು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @Crazymoments01 ಎಂಬ ಖಾತೆಯು ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವೀಡಿಯೊಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನನಗೆ ಚಿತ್ರ ನೆನಪಾಯಿತು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಕಾಶದ ರಾಜ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಕು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

