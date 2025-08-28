Viral video : ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದ ದೈತ್ಯ ಗರುಡ..! ಚಿರಿದರೂ, ಎಗರಾಡಿದರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಜೀವ..

Eagle catch deer : ಗರುಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೇಟೆಗಾರ. ಒಮ್ಮೆ ಬೇಟೆ ಹದ್ದಿನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದರ ಕಥೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಬಿರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವೀಡಿಯೊ ಒಂದು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹದ್ದು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆಗಸಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಅಮಾಯಕ ಚಿಂಕೆ ಚಿರಿ, ಎಗರಾಡಿದರೂ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೋತಿಯ ಮುಂದೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಯುವತಿ! ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..
ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಹದ್ದಿನ ದಾಳಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಮರಿ ಜಿಂಕೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವೂ ಅಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಹೋರಾಟವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಈ ದೃಶ್ಯವು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
The terrifying beauty of wildlife.
A Thread 🧵
1. A huge eagle carrying a "Big deer ".. 😯 pic.twitter.com/1L17jRihkL
— Crazy Moments (@Crazymoments01) August 17, 2025
ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @Crazymoments01 ಎಂಬ ಖಾತೆಯು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವೀಡಿಯೊಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನನಗೆ ಚಿತ್ರ ನೆನಪಾಯಿತು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಕಾಶದ ರಾಜ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಕು.