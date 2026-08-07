/ಕಿವಿ ನೋವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದ ಯುವತಿ; ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು! ಇದೇಂತಾ ಎಡವಟ್ಟು

Bihar Medical Case: ಕಿವಿ ನೋವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಶಿಯೋಹರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ರೇಖಾ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಕರಣವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಪಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಿವಿ ನೋವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರೇಖಾ ಕುಮಾರಿಯನ್ನ ಪಾಟ್ನಾದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ನರ್ಸ್ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ (Vein) ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಔಷಧಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಪಧಮನಿಗೆ (Artery) ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಕೈ ಊದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಕೈಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೇಖಾರನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊಣಕೈ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೆ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅಂತಾ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರದೇ ಇರಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ರೇಖಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವಾಹ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಮದುವೆಯನ್ನೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನ ಮನಗಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ನರ್ಸ್ರನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯುವತಿಗೆ ಕೃತಕ ಕೈ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಈ ಕ್ರಮವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಕರಣದ ನಿಖರ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವಿಧಾನ, ಔಷಧ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಔಷಧ ನೀಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಗದಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ರೋಗಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಆರೋಪವನ್ನ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಪಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರೋಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.