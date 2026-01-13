ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರೇ ವಿಸ್ಕಿ ಜೊತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್‌ ಅಲ್ಲ, ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿದಿದ್ದೀರಾ..? ವೈರಲ್‌ ಆದ ವಿಚಿತ್ರ ಡ್ರಿಂಕ್‌ ನೀವೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Egg White Whiskey: ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 13, 2026, 04:00 PM IST
  • ಹಲವರಿಗೆ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯೇ ಶುದ್ಧ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Egg White Whiskey: ವಿಸ್ಕಿಯ ರುಚಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ‘ಎಗ್ ವಿಸ್ಕಿ’ ಅಥವಾ ‘ಎಗ್ ವೈಟ್ ವಿಸ್ಕಿ ಸವರ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾನೀಯದ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವರಿಗೆ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ವಿಸ್ಕಿಯ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯೇ ಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆ ಹಲವರಿಗೆ ಹೊಸದು. ಬಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾನೀಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ 6 ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ʼವಿ*ಷʼ ತಿಂದಂತೆ... ಹುಷಾರ್

ಈ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಾವಟಿ ಮಾಡಿ, 60 ಮಿಲಿ ವಿಸ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಕೆನೆಯಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಐಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪಾನೀಯದ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ವೈನ್ ತಜ್ಞೆ ಸೋನಲ್ ಹಾಲೆಂಡ್, “ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಮೃದುವಾದ, ಕೆನೆಗಟ್ಟಿದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾನೀಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಸ್ಕಿಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ನೋಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಸ್ಕಿಯ ಮೂಲ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪಾನೀಯ ಕೆನೆ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಎಂದಾಗ ಹಲವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ವಾಸನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪರಿಮಳ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋನಲ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕೆಜಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ!

ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿಸಿದ ವಿಸ್ಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ನವೀನ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯೇ ಶುದ್ಧ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

