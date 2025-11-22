English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Viral Video: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ವಧುವಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ವರ: ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್..!‌

ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರ ಘಟ್ಟ... ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಧು-ವರ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿರುತ್ತಾರೆ... ಜೀವನದ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.. ಅದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವೇ ಈ ಘಟನೆ. ನೂರಾರು ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಇನ್ನೇನು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 22, 2025, 02:10 PM IST
  • ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಧುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಧುವಿಗೆ ಅಪಘಾತ
  • ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜೋಡಿ
  • ವರನ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

Hospital Emergency Room wedding: ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರ ಘಟ್ಟ... ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಧು-ವರ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿರುತ್ತಾರೆ... ಜೀವನದ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.. ಅದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವೇ ಈ ಘಟನೆ. ನೂರಾರು ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಇನ್ನೇನು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತೀರಾ..?

ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ವಧುವೊಬ್ಬರು ಚೆಂದವಾಗಿ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದ ಬದಲು ಆ ವಧು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವರನಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಮದುವೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ವಧುವಿನ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯ್ತು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್‌ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು..

ಆದರೆ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವರನ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ನೋವಿನಿಂದ ಮಲಗಿದ್ದಾಕೆಯ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ವರ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮದುವೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ, ಅಂದುಕೊಂಡತೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಮತ್ತು ತುಡಿತ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿ ಕನಸಿಗೆ ಅಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಈ ವರ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೇನು ಅಂತಾ ತಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಸಂಗಾತಿ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಅರಿತು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಧುವಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವರನ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

✍️ ರಮ್ಯಾ ಆರ್

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Viral VideoMARRIAGEkeralaKerala hospital marriagegeneral hospital marriage

