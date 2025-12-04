English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ವಿಶಸರ್ಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸುಂದರ ಗಿಡ.. ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಈ ಸಸ್ಯ ಹಾವುಗಳ ಏಕೈಕ ಶತ್ರು

ವಿಶಸರ್ಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸುಂದರ ಗಿಡ.. ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಈ ಸಸ್ಯ ಹಾವುಗಳ ಏಕೈಕ ಶತ್ರು

snake repellent plant: ವಿಷಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡಲು ಈ ಸುಂದರ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೆಡಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 4, 2025, 11:13 PM IST
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.
  • ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಜಾಹ್ನವಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ?
camera icon5
jhanvi fashion dress cost
ಜಾಹ್ನವಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ?
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ.. ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Shukra Gochar
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ.. ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
camera icon7
DA
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್
camera icon5
Darshan big
ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್
ವಿಶಸರ್ಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸುಂದರ ಗಿಡ.. ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಈ ಸಸ್ಯ ಹಾವುಗಳ ಏಕೈಕ ಶತ್ರು

snake repellent plant: ಚಳಿಗಾಲವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ರೋಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾವುಗಳು ಶೀತವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಹಾವುಗಳಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅವು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಕಡಿತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ಸಸ್ಯ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..

ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಸ್ಯ ಯಾವುದು?
ಈ ಸಸ್ಯದ ಹೆಸರು ಈಶ್ವರಿ ಬಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಂಚು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಿಷವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಗ ಧಮನಿ ಮತ್ತು ರುದ್ರ ಜಟ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಸಸ್ಯ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆ?
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ವಾಸನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಈಶ್ವರಿ ಬಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯವು ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಸ್ಯವು ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಹಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ! ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮೇಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಿರಾ..?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಶ್ವರಿ ಬಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಶ್ವರಿ ಬಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಾವಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಾವುಗಳು ದೂರವಿರಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚೇಳುಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಹ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅತಿಸಾರ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಈಈಶ್ವರಿ ಗಿಡ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೆಡಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ.

ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಂತಿ ಹೂವುಗಳು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಾವುಗಳು ಕಟುವಾದ ಸಸ್ಯದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಥಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ಇವು ಹಾವುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೂಪ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ..? 99% ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಸ್ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪುದೀನ ಗಿಡದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಕೂಡ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಪಗಂಧ ಗಿಡವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ನಿವಾರಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೂ ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

snake repellent plantsGardening Tipsಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಸಸ್ಯಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳುಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

Trending News