ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 13 ಸಂಖ್ಯೆ... ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯವೇಕೆ?

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 13 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಕೀಲಿಯು ಅವನ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 7, 2025, 06:18 PM IST
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು 13 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದುರದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 13 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಕೀಲಿಯು ಅವನ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೂಚಕ:
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, 13 ರಲ್ಲಿ 3 + 1 = 4 ಏಕ ಅಂಕಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ವಸ್ತುಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದರೂ ಸಹ ಹೊಸ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ, ಮಹಿಳಾ ವಿಮೋಚನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯೆದ್ದು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರದ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.

ಅಶುಭವಲ್ಲ; ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ:

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದರೆ 13. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 4, 13, 22 ಮತ್ತು 31 ರಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 13, 4 ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 13 ಬುದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಚೀನೀ ಪಗೋಡಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಿಗೂಢ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಆಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಶುಭವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶೌರ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಮೇಷದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಂತರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲೂ 13 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದೃಷ್ಟವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ.

 

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

