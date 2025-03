Viral Video: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುತ್ರಿಗೆ ಚಾಲಕನಿಂದ ಕಿರುಕುಳ.. ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಪೂಜೆ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್...‌

Former CM's daughter's video goes viral: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಗಳ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.. ಅಸ್ಸಾಂನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಮಹಾಂತ ಅವರ ಮಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶೂನಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

A video of an incident allegedly involving former Assam CM Prafulla Kumar Mahanta's daughter, has gone viral on social media.

The footage purportedly shows her thrashing the driver and making him hold his ear, leading to accusations of mental harassment. The incident reportedly… pic.twitter.com/ibx9EKoReV

— India Today NE (@IndiaTodayNE) March 3, 2025