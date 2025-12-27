English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಘೋರಿ ಅಸದೃಶ ಪವಾಡ..! ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಯ್ತು ಅ‍ದ್ಭುತ ಘಟನೆ..

ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಘೋರಿಯೊಬ್ಬರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 27, 2025, 06:21 PM IST
Aghori Viral Video: ಭಾರತವನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ನಿಗೂಢತೆಗಳ ತವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಘೋರಿಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಪುಷ್ಕರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೈಹಿಕ ರೂಪಗಳು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಘೋರಿಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಘೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಮಪಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಅಘೋರಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಶಿವನ ಹೆಸರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಅಘೋರಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವ ಭಕ್ತರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಿಮದ ರಾಶಿಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಬಿಳಿ ವಿಭೂತಿಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು.. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ.. ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಅಘೋರಿಯನ್ನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಅಘೋರಿಯ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಮಲದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಘೋರಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ʼಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯʼ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಲಿಗಳ ಹಿಂಡನ್ನೇ ಹಿಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಈ ಜಾತಿಯ ನಾಯಿ.. ಕ್ರೂರ ಚಿರತೆಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಕಣ್ಣು

ವಿಡಿಯೋ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅಘೋರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ʼಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವʼ ಎಂದು ಜಪಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಹಿಮಭರಿತ ಪರ್ವತಗಳ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿವನಾಮದ ಜಪವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಮ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕದಲದೆ ಶಿವಚನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ʼಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯʼ ಎಂದು ಜಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು, ʼಇದು ಅದ್ಭುತ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಸಿರುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ (AI Video) ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋʼ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ AIನಿಂದ ರೂಪಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ರೋಗ ನಿವಾರಿಸುವ ಔಷಧ! ಒಂದೇ ಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್‌

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

