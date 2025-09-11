English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಘಟಸರ್ಪವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೇ ನೋಡಿದ ಭೂಪ.. ನಾಚಿ ನೀರಾದ ಹಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು..? ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯುದ್ದದ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ..

snake viral video: ದೈತ್ಯ ಹಾವು ಮತ್ತು ಯುವಕನ ನಡುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯುದ್ದದಂತೆ ಕಾಣುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲೇ ಬೇಕು.. ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ..

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 11, 2025, 05:08 PM IST
  • ಘಟಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವು ಎಂತಹವರನ್ನೂ ಮೈರೋಮಾಚನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
  • ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟಸರ್ಪವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೇ ನೋಡಿದ ಭೂಪ.. ನಾಚಿ ನೀರಾದ ಹಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು..? ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯುದ್ದದ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ..

King Cobra video: ಹಾವನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುವ ಜನರಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಹಾವನ್ನು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಯಸಿಯಂತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಹಾವಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಭಯಬೀತರಾಗುವ ಜನರ ನಡುವೆ ಈ ಶೂರ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಘಟಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವು ಎಂತಹವರನ್ನೂ ಮೈರೋಮಾಚನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮಾಮೂಲಿ ಹಾವಲ್ಲ ದೈತ್ಯ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ, ಜಗತ್ತಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಕೋಬ್ರಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದೆ. ಅದರ ನಾಲಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದೆ. ಹಾವಿನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಕೋಬ್ರಾ  ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ Instagram ನಲ್ಲಿ therealtarzann ಎಂಬ ಐಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 9 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ 90 ಲಕ್ಷ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು, 'ಸಹೋದರ, ಇದು ಧೈರ್ಯವಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚುತನ' ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, 'ರಾಜ ನಾಗರಹಾವಿನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಾವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮಾರಕ ಸಾಹಸ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾರಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

