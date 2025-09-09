English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸತ್ತ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಅಳುತ್ತ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಹಾವು..! ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Snake viral video : ನೀವು ಅನೇಕ ಹಾವಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳೂ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ.. ಕುಟುಂಬ.. ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 9, 2025, 09:01 PM IST
    • ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳೂ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿವೆ.
    • ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತಿದೆ..
    • ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ.. ಕುಟುಂಬ.. ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ..

Snake love viral video : ಜೆಸಿಬಿ ಗಾಡಿಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ಸತ್ತ ಗಂಡು ನಾಗರಹಾವು ಬದುಕುತ್ತೆ.. ಈಗ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ.. ಆಗ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ಕುಳಿತಿತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು.. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು.. ಆಗಲೇ ಆ ನಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ.. ಸದ್ಯ ಈ ಹೃದಯ ಕರಗುವ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 

ಛತ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹೊಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಹಾವುಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜೆಸಿಬಿಯ ಬಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಹಾವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು.. ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು..

ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಜೆಸಿಬಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಜೋಡಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು. ಸತ್ತ ಹಾವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಜೀವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಹಾವಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ಗಂಡು ಹಾವಿನ ದೇಹವನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ಗಂಡು ಹಾವಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಗಂಡು ಹಾವು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡಲೇ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಾವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಹಾವುಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಿಯತಮನನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Snake Viral VideoViral VideoMadhya PradeshSnakeTRENDING

