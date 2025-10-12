Viral Video: ಎರಡು ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ.. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ

Tiger Viral Video: ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಕಾದಾಡುವುದನ್ನ ನೋಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾದಾಟವನ್ನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವೆಂಬಂತೆ ರಣಥಂಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹುಲಿ ರಿದ್ಧಿ (T-124) ತನ್ನ ಮಗಳು ಮೀರಾ ಜೊತೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ವಲಯ 3ರಲ್ಲಿ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಫಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿ ಹುಲಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಾದಾಡುವುದನ್ನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೀರಾ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರಿದ್ಧಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು.
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಕಾದಾಟದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಸವಾಲು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಎರಡು ಹುಲಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸಿದವು. ಅವುಗಳ ಶಬ್ದಗಳು ಇಡೀ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು. ಈ ಹೋರಾಟ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ರಿದ್ಧಿ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಳು. ಮೀರಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಹೋದಳು. ಈ ಹುಲಿಗಳ ಕಾದಾಟದ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಫಾರಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೆಲಸಗಾರ ಸಾವು: ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತ ಮಾಲೀಕ!
Mother Tiger & Daughter Fight Over Territory
This happened in Ranthambore National Park, India. pic.twitter.com/JmHuWUqi2z
— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) October 8, 2025
ಈ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ರಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೀರಾ ಎರಡೂ ಹುಲಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡವು. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೋರಾಟ, ವನ್ಯಜೀವಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಗ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರಿಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾದಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಂತೆ. ರಿದ್ಧಿಯ ಮೂರು ಮರಿಗಳು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ಹೋರಾಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮರಿ ತನ್ನದೇಯಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮೊದಲ ಸವಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ರಣಥಂಬೋರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಪ್ರಕಾರ, ರಿದ್ಧಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಚಲಿ ಹುಲಿಯ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ವಂಶಸ್ಥರು. ಅವಳು ತನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಿದ್ಧಿ ಈಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇಯಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ಪದಮ್ ಸರೋವರ, ರಾಜ್-ಬಾಗ್, ಮಲಿಕ್ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಮಂಡೂಬ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 4 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ರಣಥಂಬೋರ್ನ ಹೃದಯಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಹುಲಿಗಳ ವಂಶಾವಳಿಯು ಮಚಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವಳ ಮಗಳು ಸುಂದರಿ, ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ, Arrowhead ಮತ್ತು ಈಗ ರಿದ್ಧಿ ಮುನ್ನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ಅವಘಡ! ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದ ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಬಿರುಕು! ಎಲ್ಲಾ 76 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತ