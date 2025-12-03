English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ! ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮೇಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಿರಾ..?

Online Mind games : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ರೀಲ್‌ಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್‌ಗಳಂತಹ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಷಃ ನಿಮಗೂ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಾ..? ಅಂತ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 3, 2025, 07:27 PM IST
IQ test games : ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಗೇಮ್‌ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಒಗಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಂತಹ ಗೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಚಿತ್ರವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಒಂದು ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಛಾಲೆಂಜ್‌. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಒಳಗೆ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೂಪ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ..? 99% ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ನೀವು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ.. ಫೋಟೋದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.  

No description available.

ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಉತ್ತರ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಇಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೆದುಳಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

