English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ 1008 ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಗಿರುವ 8001 ನ್ನು ಹುಡುಕಿ.. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇನ್‌ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ!

ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ 1008 ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಗಿರುವ 8001 ನ್ನು ಹುಡುಕಿ.. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇನ್‌ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ!

Optical Illusion: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್‌ ಫೋಟೋ ಒಂದು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳ ತಲೆಗೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 16, 2025, 05:49 PM IST
  • ಮೆದುಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ಚಟುವಟಿಕೆ
  • 1008 ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಗಿರುವ 8001 ನ್ನು ಹುಡುಕಿ
  • ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್‌ ಫೋಟೋ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Trending Photos

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
camera icon7
EPFO
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ! ಕಾರಣ ಅದೊಂದೇ ಸೀನ್..‌
camera icon6
Hema Malini
ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ! ಕಾರಣ ಅದೊಂದೇ ಸೀನ್..‌
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
camera icon7
Gold
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon6
basic pay
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ 1008 ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಗಿರುವ 8001 ನ್ನು ಹುಡುಕಿ.. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇನ್‌ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ!

Optical Illusion: ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್‌ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್‌ ಫೋಟೋಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಥಾ ಮತ್ಯಾವುದೋ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್‌ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್‌ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ಎರಡು ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ.. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್‌ ಫೋಟೋಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್‌ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ರೀತಿಯ ಮಜಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್‌ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ 1008 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದು 8001. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿವೆ.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್‌ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಐಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಮೊಲ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ! ಸಸ್ಯಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಏಕೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ..?

ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ 8001 ಅನ್ನು ನೀವು 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು. ನಿಮಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಮೆದಳು ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Optical IllusionBrain Teaserpuzzle

Trending News