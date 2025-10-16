ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ 1008 ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಗಿರುವ 8001 ನ್ನು ಹುಡುಕಿ.. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇನ್‌ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ!

Optical Illusion: ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್ ಫೋಟೋಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಥಾ ಮತ್ಯಾವುದೋ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್ ಫೋಟೋಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ರೀತಿಯ ಮಜಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ 1008 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದು 8001. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿವೆ.
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲೂಷನ್ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಐಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ 8001 ಅನ್ನು ನೀವು 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು. ನಿಮಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಮೆದಳು ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.