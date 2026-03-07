Viral Video: ಚಿಲ್ಡ್‌ ಬಿಯರ್‌ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು.. ಎಣ್ಣೆ ಏಟಲ್ಲಿದ್ದ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ..! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Viral Video: ಬಿಲಿಸಿನ ಬೇಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ... ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ತಾಪಮಾನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಜನರು ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಲಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗ ಕೂಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಪ್ರಿಯರು ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಲ್ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಪ್ರಿಯನೊಬ್ಬ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ ಖರೀದಿಯ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಮರಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ನೀವು ಇದನ್ನ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಚಿಲ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆತ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಮರಿಯೊಂದು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧ..!
ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಚಾರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಮರಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಲಾಪುರ ಬಳಿಯ ವೈನ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ. ಬಾಟಲಿಯ ಸೀಲ್ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಆತನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ಏನೋ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆಗ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೀನಿನ ಮರಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಆತ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲದೇ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಸಹ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
బీర్ బాటిల్లో చేప పిల్ల
హైదరాబాద్ మల్లాపూర్ సమీపంలోని ఓ వైన్స్లో కేఎఫ్ బీర్ కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి
ఓపెన్ చేసే సమయంలో చేప పిల్లను చూసి షాకైన వ్యక్తి pic.twitter.com/TWTr5W53ph
— Telugu Feed (@Telugufeedsite) March 7, 2026
ಬಾಟಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮೀನು ಅದರೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಅಂತಾ ಅನೇಕರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಿಯರ್ ತುಂಬಿಸುವ ವೇಳೆ ದೋಷವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರು ಫನ್ನಿ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ʼಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಟಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮʼ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶತ್ರುಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಭಾರತದ "ಶೇಷನಾಗ್-150"..! ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡ್ರೋನ್ಗಳೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ