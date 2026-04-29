Floating gold : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆಯೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ವಸ್ತುವೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಸಮುದ್ರದ ನಿಧಿ' ಅಥವಾ 'ತೇಲುವ ಚಿನ್ನ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ... ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Ambergris perfume facts: ಈ ತೇಲುವ ಚಿನ್ನ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಕೇವಲ ಒಂದು ತುಂಡು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ತೇಲುವ ಚಿನ್ನ? ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಬನ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಹೌದು... ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 'ಆಂಬರ್ಗ್ರಿಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವಸ್ತುವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೊಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಕಟಲ್ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಈ ಚೂಪಾದ ಭಾಗಗಳು ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಕರುಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅದರ ದೇಹವು ಮೇಣದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ದೇಹದಿಂದ ಮಲ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಂಬರ್ಗ್ರಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪುನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಲಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಮಣ್ಣಿನಂತಹ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಹೊರಸೂಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಶನೆಲ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್ನಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಐಷಾರಾಮಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ತಯಾರಕರು ಇದನ್ನು 'ಫಿಕ್ಸೇಟಿವ್' ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಸುಗಂಧವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಆಂಬರ್ಗ್ರಿಸ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಯೆಮೆನ್ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ದೊರೆತ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಂಬರ್ಗ್ರಿಸ್ ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1972 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬರ್ಗ್ರಿಸ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ವಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಗಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ.