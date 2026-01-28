English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಹಾರುವ ಹಾವನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದಿರಾ? ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಸರ್ಪ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದುಕೊದೇ ಕಷ್ಟ

Flying Snake: ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಹಾವನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 28, 2026, 06:49 PM IST
  • ಈ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯೇ?
  • ಹಾರುವ ಹಾವುಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಅಡಿ (30 ಮೀಟರ್) ವರೆಗೆ ಜಿಗಿಯಬಲ್ಲವು

ಹಾರುವ ಹಾವನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದಿರಾ? ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಸರ್ಪ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದುಕೊದೇ ಕಷ್ಟ

Flying Snake : ಹಾರುವ ಹಾವುಗಳು ಎಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಾರುವ ಹಾವುಗಳಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಾರಲು ವಿಶೇಷ ಅಂಗಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ‘ಹಾರುವ ಹಾವು’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಹಾವುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮರಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ವಾಸಿಸುವ ಇವುಗಳು ನೆಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಮರದಿಂದ ಜಿಗಿಯುವಾಗ, ಹಾರುವ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾದ ಅಲೆಗಳಂತಹ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವುಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಜಿಗಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಾವು ಮೊದಲು ಕೊಂಬೆಯ ಅಂಚಿಗೆ ತೆವಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು J-ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಡಚಿಕೊಂಡು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವೇ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಜಾರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಹುತೆಕರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ – ಈ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯೇ? ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ. ಹಾರುವ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಇವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲಿಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವುಗಳ ಆಹಾರ.

ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರುವ ಹಾವುಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಅಡಿ (30 ಮೀಟರ್) ವರೆಗೆ ಜಿಗಿಯಬಲ್ಲವು. ಇವು ಹಾರುವ ಅಳಿಲುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗ್ಲೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
 

