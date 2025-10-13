English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮೈಲು ದೂರ ಹಾರುತ್ತದೆ ಈ ಹಾವು : ರೆಪ್ಪೆ ಮಿಟುಕಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ

ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಹಾವುಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ರೂಪ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಹಾವಿಗಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 13, 2025, 04:14 PM IST
  • ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ವಿಪರೀತ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
  • ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿರುಪದ್ರವಿ ಹಾವುಗಳು
  • ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಾವು

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಹಾವುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಬೇಧಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ವಿಪರೀತ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿರುಪದ್ರವಿ ಹಾವುಗಳು.  ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಹಾವೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಾವಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದು ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರಬಲ್ಲದು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ರೂಪ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಹಾವಿಗಿದೆ. 

ಹಾರುವ ಹಾವು : 
ಈ ಹಾವನ್ನು ಕ್ರೈಸೊಪೆಲಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಹಾವುಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Viral News: ಅಮ್ಮ ಕುರ್ಕುರೆ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ!!!

ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತದೆ : 
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಾವುಗಳು ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 330 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಜಿಗಿಯಬಹುದು. ಹಾರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವು ಆಕಾರ ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ನಿಪುಣವಾಗಿವೆ. ಅವು ಹಾರುವಾಗ, ಅವು S- ಆಕಾರದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಾವು ತನ್ನ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅದರ ಅಗಲವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ? : 
ಕ್ರಿಸೊಪೆಲಿಯಾ ಹಾವುಗಳು ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.  ಆದರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಅವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು, ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Viral Video: ಮರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಡೆಯೆತ್ತಿ ನಿಂತ ಐದು ತಲೆಯ ನಾಗರಹಾವು.. ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

SnakeFlying Snaketypes of snakeVenomous Snake

