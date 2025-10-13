ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮೈಲು ದೂರ ಹಾರುತ್ತದೆ ಈ ಹಾವು : ರೆಪ್ಪೆ ಮಿಟುಕಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಹಾವುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಬೇಧಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ವಿಪರೀತ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿರುಪದ್ರವಿ ಹಾವುಗಳು. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಹಾವೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಾವಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದು ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರಬಲ್ಲದು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ರೂಪ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಹಾವಿಗಿದೆ.
ಹಾರುವ ಹಾವು :
ಈ ಹಾವನ್ನು ಕ್ರೈಸೊಪೆಲಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಹಾವುಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತದೆ :
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಾವುಗಳು ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 330 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಜಿಗಿಯಬಹುದು. ಹಾರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವು ಆಕಾರ ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ನಿಪುಣವಾಗಿವೆ. ಅವು ಹಾರುವಾಗ, ಅವು S- ಆಕಾರದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಾವು ತನ್ನ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅದರ ಅಗಲವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ? :
ಕ್ರಿಸೊಪೆಲಿಯಾ ಹಾವುಗಳು ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಅವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು, ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ.
