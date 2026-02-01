ಅಣ್ಣಾ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ..! ಅದೂ ಸಹ ಬುದ್ದಿ ಜೀವಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಊರಲ್ಲಿ..

Flyover viral video : ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ವಿಲಕ್ಷಣ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಭಯಂದರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಭವ್ಯವಾದ 4-ಲೇನ್ಗಳ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮಧ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ರಸ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಲೇನ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನಿದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ? ಮನರೇಗಾ- ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಹೇಗೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳನ್ನು ವೇಗದ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇಲ್ಲಿ 'ಅಡಚಣೆ'ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 4 ಲೇನ್ಗಳಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 2 ಲೇನ್ಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಮ್ಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ : ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುಟಗಳು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜನರು "ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾದರಿ?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು "ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ" ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ 'ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾರ್ವೆಲ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ವಿಲಕ್ಷಣ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಂತಹ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಶಾಕ್..! ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು? : ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಿಸಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗಲಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.