  ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ.. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಚಂದ್ರ., ಈ ವಿಸ್ಮಯದ ರಹಸ್ಯ ಏನು..?

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಬದಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚಂದ್ರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ನೋಟ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 2, 2026, 06:17 PM IST
  • ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ, ಒಂದು ಚಂದ್ರ
  • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಸ್ಮಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ
  • ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ

ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ.. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಚಂದ್ರ., ಈ ವಿಸ್ಮಯದ ರಹಸ್ಯ ಏನು..?

Four moons appeared over russia St. Petersburg: ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ, ಒಂದು ಚಂದ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ, ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಇದಾವೆ. ವಿಚಿತ್ರನೋ, ವಿಸ್ಮಯನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಚಂದ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸಿವೆ. ಇದರ ವಿಸ್ಮಯವೇನು ಇರಬಹುದು. 

ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಂದ್ರ ಒಂದೇ ಸಲ ಕಂಡಿರುವುದು ರಷ್ಯಾದ ಸೇಂಟ್‌ ಪೀಟರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ. ಚಂದ್ರಗಳು ಪ್ಯಾರಾಸೆಲೀನ್‌ (paraselene) ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಅಣುಕು ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. -20 ಡಿಗ್ರಿ ತೀವ್ರ ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೋಡದಲ್ಲಿನ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಂಡಾಗ ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.    

ಎತ್ತರದ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನಂತಿರುವ ಆಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಸ್ಮಯವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅಥವಾ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಸೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಜನರು ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ ಎಂದರೆ ಕೌತುಕದ ತಾಣ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವ ಮೂರು ಚಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೂನ್‌ ಡಾಗ್‌ (Moon Dog) ಅಥವಾ ಅಣುಕು ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

