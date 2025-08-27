ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಗಟಿಗೆ 99% ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ..! ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ

IQ Test games : ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಭ್ರಮೆ ಒಗಟುಗಳ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಇವು ಜನರ ಐಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರ ತರಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸವಾಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಂತಹ ಛಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಈ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ.. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ?
ಈ ಒಗಟು ನೋಡಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ರಚಿಸಲಾದ ಒಗಟು.. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ.
ಉತ್ತರ : ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇತರರು 6 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಅಂಕೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಅಂಕಿಗಳಿವೆ..