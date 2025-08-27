English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಗಟಿಗೆ 99% ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ..! ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ

Optical illusion game : ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ಒಗಟುಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಆಗಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉತ್ತಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 27, 2025, 08:06 PM IST
    • ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ಒಗಟುಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಆಗಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತವೆ.
    • ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉತ್ತಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.
    • ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಗಟಿಗೆ 99% ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ..! ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ

IQ Test games : ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಭ್ರಮೆ ಒಗಟುಗಳ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಇವು ಜನರ ಐಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರ ತರಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸವಾಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಂತಹ ಛಾಲೆಂಜ್‌ ಅನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಈ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ.. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ?

ಇದನ್ನೂಓದಿ: ಸ್ಟೈಲ್‌ ಆಗಿ ಸಿಗರೇಟ್‌ ಸೇದುತ್ತಾ... ಗಟಗಟ ಅಂತಾ ಬಿಯರ್‌ ಕುಡಿದ ಕೋತಿ!! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಕ್ಕುನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ಈ ಒಗಟು ನೋಡಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ರಚಿಸಲಾದ ಒಗಟು.. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ.  

ಉತ್ತರ : ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇತರರು 6 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಅಂಕೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಅಂಕಿಗಳಿವೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

