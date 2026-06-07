IQ Test games : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಆಟಗಳು ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ನಿಮಿಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಜಾಣರು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸುಂದರವಾದ ಸೂರ್ಯಸ್ತದ ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಒಣಗಿದ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿ ದೃಶ್ಯದ ನಡುವೆಯೇ ಒಂದು ಜಿರಾಫೆ (Giraffe) ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದೇ ನಿಮಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಟಾಸ್ಕ್. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜಿರಾಫೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇವಲ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಈಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ!
ನಿಮಗೆ ಜಿರಾಫೆ ಕಾಣಿಸಿತೇ? : ಕೊಟ್ಟಿರುವ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿರಾಫೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವು ಇದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳೇ ಜಿರಾಫೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಜಿರಾಫೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಆಕಾರ ಬರುವಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಮೇಲೂ ನಿಮಗೆ ಜಿರಾಫೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ! ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ (ಅಥವಾ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ) ಜಿರಾಫೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಟಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಜಾವಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ.