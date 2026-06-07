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ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ: ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಜಿರಾಫೆಯನ್ನ 5 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡೋಣ!

Optical Illusion games : ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತಾರು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಇಲ್ಯೂಷನ್‌ ಪಝಲ್‌ ಗೇಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಒಗಟುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಇಲ್ಯೂಷನ್‌ ಚಿತ್ರವೊಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಸವಾಲ್‌ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 07, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:56 PM IST
ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ: ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಜಿರಾಫೆಯನ್ನ 5 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡೋಣ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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