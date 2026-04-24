ಈ ಛಾಲೆಂಜ್‌ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇದ್ದಂತೆ..! ಅದೂ ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ

Optical Illusion : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಫೋಟೋ ನೆಟ್ಟಿಗರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ? : ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬೆಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಬೂದು ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಾಶಿಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕುರಿ (Sheep) ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣತನದಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಂಡೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕುರಿಯ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಪತ್ತೆ..! ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಡೆಯುತ್ತೆ
ನೀವು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹದ್ದಿನಂತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗನಿಸಿದರೆ, ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೋಡೋಣ.. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಈ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುರಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ.
ಕುರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? : ಇನ್ನೂ ಕುರಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ. ಚಿತ್ರದ ಬಲಭಾಗದ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಕಲ್ಲುಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ಕುರಿಯ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು..! ಸಿಗದವರಿಗೆ.. ಈ ಕೆಳಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ.