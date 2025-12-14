English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ! ಕಂಡರೆ ಅವು ಯಾವುವು ಹೇಳಿ

IQ Test : ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜಗತ್ತು... ಆಗಾಗ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್‌ ಚಿತ್ರಗಳು ಜನರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹುದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್‌ ಫೋಟೋ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 14, 2025, 02:50 PM IST
ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ! ಕಂಡರೆ ಅವು ಯಾವುವು ಹೇಳಿ

Optical illusion game : ಇದಲ್ಲದೆ.. ಈ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಜನರುತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ, ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್‌ ಚಿತ್ರಗಳು ನಾವು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್‌ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಡಗಿವೆ.. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ.. ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗಿದೆ.. ಮತ್ತು.. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಕ್ಕು vs ಹಾವು..! ರೋಚಕ ಕಾಳಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತೆ

ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್‌ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸಿ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.. 

ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ.. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ''20''.. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.. ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋಟೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

