ನುಂಗಲು ಬಂದ ಹಾವನ್ನೇ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕಪ್ಪೆರಾಯ.! ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯೇ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟ್‌.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Shocking video : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜನರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುವಿರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹಾವುಗಳು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಪ್ಪೆ ಹಾವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿಂದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಇದು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ..
Green Frog 🐸 Eating Snake 🐍 pic.twitter.com/OkldbIvgfU
— Himanshu Rana (@amsamraat) July 9, 2025
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪೆ ಹಾವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ನುಂಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾವಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ ಕಪ್ಪೆಯ ಬಾಯಿಯ ಹೊರಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಹಾವಿನ ಬಾಯಿ ಕಪ್ಪೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬಾಲ ಹೊರಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಕಪ್ಪೆ ಹಾವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ನುಂಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾವು ಕಪ್ಪೆಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಪ್ಪೆಯ ಹಿಡಿತ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಹಾವು ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಅದ್ಭುತ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ @TheeDarkCircle ಐಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 29 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು 'ಭಯಾನಕ' ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇತರರು ಇದನ್ನು 'ನಂಬಲಾಗದ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.