Viral Video: ʻಮಲ್ಕೊಂಡ್‌ ಏನ್‌ ಸಾದಿಸ್ತೀಯ ಬಾ..ʼ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದ ಕೋತಿ ಮರಿ! ಕಪಿ ಚೇಷ್ಟೆ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Viral Video: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನಾವು ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೋಡದೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಾಹಿತಿಗಿಂತ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂತಹದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫುಲ್ ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋತಿಯನ್ನು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಅದು ಮಾಡುವ ಕುಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಲಗಿರುವ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ನಾಯಿಗಳು ಸಂಜೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ನಾಯಿಯನ್ನು ಮೋಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋತಿ, ಆಟವಾಡಲು ಎಂಬಂತೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಎಳೆದರೂ ನಾಯಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, ಸುಸ್ತಾಗಿರುವ ಕೋತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋತಿಯ ತಮಾಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು, "ಏನು ತಮಾಷೆ, ಕೋತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆ ನೋಡು.." ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
