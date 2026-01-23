English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • Viral Video: ʻಮಲ್ಕೊಂಡ್‌ ಏನ್‌ ಸಾದಿಸ್ತೀಯ ಬಾ..ʼ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದ ಕೋತಿ ಮರಿ! ಕಪಿ ಚೇಷ್ಟೆ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Viral Video: ʻಮಲ್ಕೊಂಡ್‌ ಏನ್‌ ಸಾದಿಸ್ತೀಯ ಬಾ..ʼ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದ ಕೋತಿ ಮರಿ! ಕಪಿ ಚೇಷ್ಟೆ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Viral Video: ಕೋತಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 23, 2026, 01:48 PM IST
  • ತುಂಟು ಕೋತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌.
  • ಕಪಿ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು.
  • ಕೋತಿಯನ್ನು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಾಣಿ.

Trending Photos

Bank Holiday: ನಾಳೆಯಿಂದ ಸತತ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್!
camera icon10
Bank Strike Alert
Bank Holiday: ನಾಳೆಯಿಂದ ಸತತ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್!
ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ.. ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ.! ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ..
camera icon8
Cooking Tips
ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ.. ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ.! ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ..
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ.. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ..
camera icon6
Silver price
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ.. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ..
BBK 12 : ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌! ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ
camera icon6
Bigg Boss Winner Gilli
BBK 12 : ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌! ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ
Viral Video: ʻಮಲ್ಕೊಂಡ್‌ ಏನ್‌ ಸಾದಿಸ್ತೀಯ ಬಾ..ʼ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದ ಕೋತಿ ಮರಿ! ಕಪಿ ಚೇಷ್ಟೆ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Viral Video: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನಾವು ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೋಡದೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಾಹಿತಿಗಿಂತ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂತಹದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ, ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫುಲ್‌ ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..! ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತೀರಾ.. ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ

ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋತಿಯನ್ನು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಅದು ಮಾಡುವ ಕುಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಲಗಿರುವ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಗರ ಹಾವಿನ ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂತು ಕೆಂಪು ನಾಗಮಣಿ..! ಅಂಬಾನಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಮೀರಿಸಬಹುದು ಇದೊಂದು ಇದ್ರೆ

ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ನಾಯಿಗಳು ಸಂಜೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ನಾಯಿಯನ್ನು ಮೋಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋತಿ, ಆಟವಾಡಲು ಎಂಬಂತೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಎಳೆದರೂ ನಾಯಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, ಸುಸ್ತಾಗಿರುವ ಕೋತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋತಿಯ ತಮಾಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು, "ಏನು ತಮಾಷೆ, ಕೋತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆ ನೋಡು.." ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಲಾಗ್‌.. ಕೇವಲ 72 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 30 ಮಿಲಿಯನ್‌ ವೀವ್ಸ್‌! ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ?

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Viral VideodogmonkeyFunny VideoNapping Dog

Trending News