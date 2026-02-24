ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು! ಹೊಸ ನಿಯಮ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ..

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದನ್ನು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ, ದಂಪತಿಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸೇರಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಗರಾಸಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಬಹುದು... ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಗರಾಸಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಡಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಡಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧವು ಲೀವ್ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಮದುವೆಯವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ನಂತರ, ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಾಗ, ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ.. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಂಭ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಾಗಿಣಿ
ಗರಾಸಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹುಡುಗ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ..
ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದಾಗ, ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಂಭ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಾಗಿಣಿ