ದೆವ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲೇಬೇಕು..! ಎದೆ ಝಲ್‌ ಎನ್ನುವ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್‌ 

Real Ghost caught : ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೆವ್ವಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಹಿಂದೆ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ..
ಅದರಂತೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಭದ್ರತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಹಿಂದೆ ಭೂತದ ಕೈವಾಡ ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು..?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಮೂಲೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಾರವಾದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ಅಲುಗಾಡಿತು, ಚಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ದಡ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಳುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲಿನ ಹಾಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾರಿಹೋಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಕೋಣೆಗೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ ಏನೋ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾಳೆ.. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಘಟನೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದು ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕಾರ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅವರು ದೆವ್ವ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.