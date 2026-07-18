ಹೈದರಾಬಾದ್: ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬಂಜಾರ ಹಿಲ್ಸ್ ಕೆಬಿಆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಜುಲೈ 18) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೈ ಜುಂ ಎನಿಸುವ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ತಬ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಸುಮಾರು 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದು ಉದ್ಯಾನವನದ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದಾಟಿದೆ. ಅದರ ದೈತ್ಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತರಾದರೂ, ನಂತರ ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಾವು ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಕ್ವೇ ದಾಟಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಹೆಬ್ಬಾವು, ತಾನಾಗಿಯೇ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ.
A Giant 20 Feet Python was Spotted in KBR Park Today pic.twitter.com/jFDyu3PZds
— Mahesh Goud 🚩 #9999# (@indian66669296) July 18, 2026
ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೆಬಿಆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರೀಸೃಪಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇಂತಹ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಬ್ಬಾವಿನಂತಹ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ತಕ್ಷಣವೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ..