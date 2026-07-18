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ರಾಜಧಾನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 12 ಅಡಿ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ..! ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದವರಿಗೆ ಶಾಕ್

ವಾಕಿಂಗ್‌ ಹೋದವರಿಗೆ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಊಹಿಸದೇ ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಬಂದ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಹಾವಿನ ಆಕಾರ ನೋಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 18, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:18 PM IST
ರಾಜಧಾನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 12 ಅಡಿ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ..! ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದವರಿಗೆ ಶಾಕ್
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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