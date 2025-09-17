English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral video: ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನೇ ನುಂಗಿದ ದೈತ್ಯ ಹಾವು... ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನು? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

snake swallow Porcupine viral video: ಕೆಂಪು ಬಾಲದ ಹಾವೊಂದು ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನು ನುಂಗಿದೆ. ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯ ಚೂಪಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹದ್ದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 17, 2025, 09:40 PM IST
    • ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ ಎಂಬುದು ಅತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ
    • ಹಾವು ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನು ನುಂಗಲು ಹೋಗಿ...
    • ತಾನು ತೋಡಿದ ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ತಾನೇ ಬಿದ್ದ ಹಾವು

Viral video: ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನೇ ನುಂಗಿದ ದೈತ್ಯ ಹಾವು... ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನು? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

video of Snake and Porcupine: ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ ಎಂಬುದು ಅತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯಾನಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾವು ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನು ನುಂಗಲು ಹೋಗಿ ತಾನು ತೋಡಿದ ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ತಾನೇ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಕೆಂಪು ಬಾಲದ ಹಾವೊಂದು ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನು ನುಂಗಿದೆ. ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯ ಚೂಪಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹದ್ದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 

ಈ ಜಾತಿಯ ಹಾವು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲಿ, ಬಾವಲಿ, ಬಾತುಕೋಳಿ, ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿ, ಈ ಹಾವು ತನ್ನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.  

ಈ ಹಾವು ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನು ನುಂಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಪಡಬಾರದ ನರಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡುಗರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

