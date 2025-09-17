Viral video: ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನೇ ನುಂಗಿದ ದೈತ್ಯ ಹಾವು... ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನು? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

video of Snake and Porcupine: ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ ಎಂಬುದು ಅತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯಾನಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾವು ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನು ನುಂಗಲು ಹೋಗಿ ತಾನು ತೋಡಿದ ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ತಾನೇ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ! ಇಳಿಯುವುದೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ?
ಕೆಂಪು ಬಾಲದ ಹಾವೊಂದು ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನು ನುಂಗಿದೆ. ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯ ಚೂಪಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹದ್ದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಈ ಜಾತಿಯ ಹಾವು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲಿ, ಬಾವಲಿ, ಬಾತುಕೋಳಿ, ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿ, ಈ ಹಾವು ತನ್ನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಈ ತರಕಾರಿಯಿಂದ 15 ರೋಗಗಳು ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ..! ದುಬಾರಿ ಏನಿಲ್ಲ
ಈ ಹಾವು ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನು ನುಂಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಪಡಬಾರದ ನರಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡುಗರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.