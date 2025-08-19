English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Monkey Viral Video: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋತಿಗಳ ಫನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 19, 2025, 03:16 PM IST
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ
  • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋತಿಗಳ ಫನ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ

Viral Video: ಸುಮ್ಮನೇ ಕೂತಿದ್ದ ಕೋತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ! ಹುಡುಗೀರು ಹಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಬಾಧೆ ಕೇಳೋರ್ ಯಾರು..

Viral Video: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋತಿಗಳ ಫನ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯ ಕೋತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೃತ್ಯವು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಯುವತಿ ಒಂದು ಕೋತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಕೋತಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನಾದರೂ ಕೊಡುವ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಳು.. ಈ ವೇಳೆ ಕೋತಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಸಹಜವಾಗಿ ತೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಾಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಆಕೆಯೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಈ ಘಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ʼಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಆಟ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೋತಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಾಗಬಹುದಿತ್ತುʼ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದರೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು “ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಯುವತಿಯ ಈ ಕೃತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿರೇಕದ ಆಟವಾಡುವುದರ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Teen Girl videoGirl kisses monkeyViral Videogirl hugs and kisses monkeysocial media

