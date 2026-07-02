/ಪುರುಷರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ Book ಓದಿದ ಯುವತಿ!.. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ How to kill men ಬುಕ್‌ ಸದ್ದು

How to kill men and get away: ಯುವತಿಯರಿಂದಲ್ಲೇ ಪುರುಷರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇಂತಹ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತಿರುವಾಗಲ್ಲೇ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು How to Kill Men and Get Away With It ಪುಸ್ತಕ ಓದುತಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವೆಂದು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೂಲಕ ಕೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಮರೆಮಾಚುವ ಮುನ್ನವೇ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು How to Kill Men and Get Away With It ಪುಸ್ತಕ ಓದಿರೋದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೊವತಿ ಹೌ ಟು ಕಿಲ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅವೇ ವಿತ್ ಇಟ್ (How to Kill Men and Get Away With It )ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬೆವರು ತರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬಸ್ಸುಗಳು, ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಮುಂದಿನ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬೆವರು ಸುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ? ಆ ಯುವತಿ ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದುತ್ತಿರುವ ಪುಸ್ತಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ... 'ಹೌ ಟು ಕಿಲ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅವೇ ವಿತ್ ಇಟ್' ("How to Kill Men and Get Away With It" a )ಹೌದು, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ, ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದು ಮಾಡಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಗ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಾದಂಬರಿ. ಪ್ರಸಿದ್ದ ಲೇಖಕ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಯಾವನ್ ಬರೆದ ಈ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಗುವ ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಇದೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿದ್ದರೂ... ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಥೆ. ಆದರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೆಟ್ರೋದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಓದಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.