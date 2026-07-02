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ಪುರುಷರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ Book ಓದಿದ ಯುವತಿ!.. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ How to kill men ಬುಕ್‌ ಸದ್ದು

How to kill men: ಯುವತಿಯರಿಂದಲ್ಲೇ ಪುರುಷರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇಂತಹ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತಿರುವಾಗಲ್ಲೇ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು How to Kill Men and Get Away With It ಪುಸ್ತಕ ಓದುತಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 02, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:56 PM IST
ಪುರುಷರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ Book ಓದಿದ ಯುವತಿ!.. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ How to kill men ಬುಕ್‌ ಸದ್ದು
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಪುರುಷರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ Book ಓದಿದ ಯುವತಿ!.. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ How to kill men ಬುಕ್‌ ಸದ್ದು
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