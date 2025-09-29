ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಗರಾಡಿದ ಯುವತಿ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ 

Smoking in Train : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಚಲಿಸುವ ರೈಲುಗಳ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಯುವತಿಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ, ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದಳು. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಆತ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಆತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಡೆದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಆತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना दूसरों के अधिकारों का हनन है। ट्रेन जैसी जगह पर ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। @RailMinIndia को जुर्माना और सख्त सजा दोनों देनी चाहिए। #IndianRailways #TrainMeNoSmoking #RailSafetyFirst pic.twitter.com/jmLEoPLInb
— Manjul Khattar 🇮🇳 (@manjul_k1) September 15, 2025
ಕೋಪಗೊಂಡ ಯುವತಿ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ರೈಲು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸುತ್ತೀಯಾ? ಅಥವಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಣದಿಂದ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ? ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪದಿಂದ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ನೀನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು." ಅಂತ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಯುವತಿಯ ವರ್ತನೆಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.