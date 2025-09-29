English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಗರಾಡಿದ ಯುವತಿ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ 

Viral video : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯದ ವೀಡಿಯೊ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 29, 2025, 06:44 PM IST
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
    • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ರೈನ್‌ ಎಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಗರಾಡಿದ ಯುವತಿ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ 

Smoking in Train : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಚಲಿಸುವ ರೈಲುಗಳ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಯುವತಿಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ, ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದಳು. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೇವಲ 200 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ನೆಡುವ ಈ ಗಿಡ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡುವ ಆದಾಯ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸಿ ಕೋಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಸಿ ಕೋಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಆತ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಆತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಡೆದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಆತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಕೋಪಗೊಂಡ ಯುವತಿ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ರೈಲು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸುತ್ತೀಯಾ? ಅಥವಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಣದಿಂದ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ? ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪದಿಂದ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ನೀನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು." ಅಂತ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶರ್ಟ್‌ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೇಬು ಏಕೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಯುವತಿಯ ವರ್ತನೆಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

