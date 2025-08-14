English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈಕೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗನ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂತೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ 

Viral Video : ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹುಡುಗಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು.. "ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು..?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚೆಲುವೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 14, 2025, 07:55 PM IST
    • ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು..?
    • ಈ ಚೆಲುವೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
    • ಈ ಹುಡುಗಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಈಕೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗನ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂತೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ 

Trending video : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಂತಹ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವ ಯುವಕನ ಸಂಬಳದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುಂದರಿ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಬಾಯ್ಸ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 

ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌, "ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು?" ಎಂದು ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯುವತಿಯರು 50 ಸಾವಿರ, 1 ಲಕ್ಷ, 5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಉದಾರಹಣೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹುಡುಗಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್, 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shan Kashyap (@crezy_shan)

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಯುವತಿ, ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ, "ಇಬ್ಬರೂ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.." ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ, ಕೋಟಿ ಎನ್ನುವ ಯುವತಿಯರ ಮದ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬಾಯ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಸೂಪರ್‌ ಅಂತ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

crezy_shan ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು "ಉಫ್ ಯಾರ್ ಗುರು ಇವಳು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ" ಅಂತ ಹೊಗಳಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Viral Videogirl on marriageViral Girlgirl reelsmarriage boy salary

