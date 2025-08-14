ಈಕೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗನ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂತೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ 

Trending video : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಂತಹ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವ ಯುವಕನ ಸಂಬಳದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುಂದರಿ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, "ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು?" ಎಂದು ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯುವತಿಯರು 50 ಸಾವಿರ, 1 ಲಕ್ಷ, 5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಉದಾರಹಣೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹುಡುಗಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಯುವತಿ, ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ, "ಇಬ್ಬರೂ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.." ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ, ಕೋಟಿ ಎನ್ನುವ ಯುವತಿಯರ ಮದ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
crezy_shan ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು "ಉಫ್ ಯಾರ್ ಗುರು ಇವಳು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ" ಅಂತ ಹೊಗಳಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.