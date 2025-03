AK-47 ಹಿಡಿದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಾಲಕಿ; ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!!

SHOCKING Video Viral: AK-47 ರೈಫಲ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ದೇಶದ್ದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯು AK-47 ರೈಫಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸುವ ಬಾಲಕಿ, ʼಮಿಸ್ಟರ್‌ ಮೋದಿ, ನೀವು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ... ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ-ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.. ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಂಡುಗಳಿವೆ.. ನನ್ನ ರೈಫಲ್‌ನಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುಂಡುಗಳಿವೆʼ ಎಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಮುಂದುವರದಿದು ʼನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎರಡೇ ಹೊಡೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿʼ ಅಂತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.

31 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿರುವ ಬಾಲಕಿಯ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು @MeghUpdates ಎಂಬ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ದ್ವೇಷದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅನೇಕರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮನೋಭಾವನೆ, ಮೂಲಭೂತವಾದವನ್ನು ಬ್ರೈನ್‌ವಾಶ್ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

Video of a little muslim girl carrying AK-47 and threatening to kiII PM Modi has gone viral on social media- The level of hatred and brainwashing is reaching cult level!! pic.twitter.com/t1oNKfGZFp

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 11, 2025