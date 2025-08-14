ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ಹೋಲುವ ಮೇಕೆ ಮರಿ ಜನನ..! ಕಾಲಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಜೀ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ.?

Shocking News : ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲ್ಲಕುರಿಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಲುಂದೂರ್ಪೇಟೆ ಬಳಿಯ ಸೆಂಡಮಂಗಲಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೋಲುವ ಮೇಕೆ ಜನಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಆನಂದನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಯೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಮೇಕೆ ಮರಿ ಮುಖ ನೋಡಲು ಮಾನವನ ಮುಖದಂತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
8 ವರ್ಷದ ನಿವಾಸಿ ಆನಂದನ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಎರಡು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತು. ಒಂದು ಮರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಮಾನವ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿತ್ತು.
ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುವ ಮೇಕೆ ಮರಿ ಜನಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆನಂದನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಮೂಹ ಜಮಾಯಿಸಿತು. ಅವರು ಸತ್ತ ಮೇಕೆ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಧಾವಿಸಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮೇಕೆ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಂತಹ ಜನನಗಳನ್ನು ದೈವಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ದೇವತೆಯ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದು ಏನು..?: ಈ ಮೇಕೆ ಮರಿಯ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೌಕಿಕ ಹಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕೆ ಮರಿ ವಿರೂಪತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸೈಕ್ಲೋಪಿಯಾ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಭ್ರೂಣವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತೀವ್ರ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿರೂಪಗೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮೇಕೆ ಮಾನವ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುವುದು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಪವಾಡ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.