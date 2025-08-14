English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ಹೋಲುವ ಮೇಕೆ ಮರಿ ಜನನ..! ಕಾಲಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಜೀ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ.?

Viral News : ಯಾವುದೇ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದರೂ, ಪೋತಲೂರಿನ ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ಹೋಲುವ ಮೇಲೆ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಭಯದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 14, 2025, 09:28 PM IST
    • ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ಹೋಲುವ ಮೇಕೆ ಮರಿ ಜನನ
    • ಇದು ಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಭಯದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ
    • ಮೇಕೆ ಮರಿ ಮುಖ ನೋಡಲು ಮಾನವನ ಮುಖದಂತಿದೆ

Trending Photos

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
camera icon5
Gold price today
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 19,100 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ !ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನ !ಕಾರಣ ಇದೇ
camera icon6
Gold price
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 19,100 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ !ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನ !ಕಾರಣ ಇದೇ
ಈ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಇವರು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್ ನಟ..
camera icon6
Actor Shiva Rajkumar
ಈ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಇವರು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್ ನಟ..
ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ : 2026ರವರೆಗೆ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ
camera icon6
air india
ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ : 2026ರವರೆಗೆ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ
ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ಹೋಲುವ ಮೇಕೆ ಮರಿ ಜನನ..! ಕಾಲಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಜೀ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ.?

Shocking News : ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲ್ಲಕುರಿಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಲುಂದೂರ್ಪೇಟೆ ಬಳಿಯ ಸೆಂಡಮಂಗಲಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೋಲುವ ಮೇಕೆ ಜನಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಆನಂದನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಯೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಮೇಕೆ ಮರಿ ಮುಖ ನೋಡಲು ಮಾನವನ ಮುಖದಂತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

8 ವರ್ಷದ ನಿವಾಸಿ ಆನಂದನ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಎರಡು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತು. ಒಂದು ಮರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಮಾನವ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯ 2 ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಕಾದಾಟ..! ರಣರೋಚಕ ಹೋರಾಟದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುವ ಮೇಕೆ ಮರಿ ಜನಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆನಂದನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಮೂಹ ಜಮಾಯಿಸಿತು. ಅವರು ಸತ್ತ ಮೇಕೆ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಧಾವಿಸಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.

ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮೇಕೆ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಂತಹ ಜನನಗಳನ್ನು ದೈವಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ದೇವತೆಯ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Wage hike : ಈ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್‌..! ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಸಂಬಳ

ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದು ಏನು..?: ಈ ಮೇಕೆ ಮರಿಯ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೌಕಿಕ ಹಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕೆ ಮರಿ ವಿರೂಪತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸೈಕ್ಲೋಪಿಯಾ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಭ್ರೂಣವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತೀವ್ರ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿರೂಪಗೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮೇಕೆ ಮಾನವ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುವುದು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಪವಾಡ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Human face goatGoatviral newsgoat men faceShocking Video

Trending News