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  • /Sourabh Mitthal Resign Stoy: 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ, 19 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ; ಆದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ ಯುವಕ

Sourabh Mitthal Resign Stoy: 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ, 19 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ; ಆದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ ಯುವಕ

High Paying Jobs: ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು, ವಾರ್ಷಿಕ 19 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬರೀ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ರಿಸೈನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ತೊರೆದಿದ್ದೇಕೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 09, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:50 PM IST
Sourabh Mitthal Resign Stoy: 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ, 19 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ; ಆದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ ಯುವಕ

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Prajwal B

Prajwal B

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