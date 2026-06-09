Government Job: ಭಾರತದಲ್ಲಿ (India) ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವು ಯುವಕರ ಕನಸು. ಕಾರಣ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ (Good Salary), ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರೋಥ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವುದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು, ವಾರ್ಷಿಕ 19 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬರೀ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ತೊರೆದಿದ್ದೇಕೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
19 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸೈನ್!
ಹರಿಯಾಣದ 25 ವರ್ಷದ ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೌರಭ್ ಮಿತ್ತಲ್ (Sourabh Mitthal) ಎಂಬವರು ಇದೀಗ ಬರೀ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 19 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದ ಸೌರಭ್ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ 22 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ (BPL) ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸೌರಭ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಗೆ, ತನ್ನ ಮಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಸೌರಭ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಪಡೆದ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರಭ್ ಅವರು ಬಿಪಿಎಲ್ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸೌರಭ್ ಮಿತ್ತಲ್, "ನನ್ನ ತಂದೆ, ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅವರಾಸೆಯಂತೆ ನನಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಕನಸೋ, ನಿಜವೋ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ." ಎಂದು ಸೌರಭ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ತೊರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವಾದರೂ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೌರಭ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸುಲಭದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅದೂ ಕೂಡಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ದೊರೆತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿತ್ತು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಸೌರಭ್ ಹೇಳಿದರು.