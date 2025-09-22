Viral video: ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದ ಕೊಕ್ಕರೆಯ ಕೊಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹಾವು.. "ಏನ್‌ ಕಂದಾ ಬಾಯಿಗೆ ಲಡ್ಡು ಬಿತ್ತಾ" ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 22, 2025, 01:39 PM IST
blue heron snake: ಕೊಕ್ಕರೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ನೀಲಿ ಹೆರಾನ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೀನಿನ ಬದಲು, ಹೆರಾನ್ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಹೆರಾನ್ ತನ್ನ ಮೂಗನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೀನಿನ ಬದಲು, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. @AmazingSights ಎಂಬ ಐಡಿ ಈ ಕೊಕ್ಕರೆಯ ಆಹಾರ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನೀಲಿ ಹೆರಾನ್‌ನ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಾವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಹೆರಾನ್ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಾವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಂಗಿತು. ಹಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೊದಲೇ.. ಹಾವು ಹೆರಾನ್‌ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ತಲುಪಿತು. ಈ ನೀಲಿ ಹೆರಾನ್‌ಗಳು ಬೇಟೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮೀನಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಅವು ಇಲಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಆಮೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಬೇಟೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಈಟಿಯಂತಹ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.. ಅವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಂಗುತ್ತವೆ.

ಈ ಹೆರಾನ್ ಬೇಟೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆರಾನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನುಂಗಿತು. ಹಾವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೆರಾನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಈ ನೀಲಿ ಹೆರಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ವೀಡಿಯೊಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬರು "ಹೆರಾನ್ಗಳು ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, "ಹೆರಾನ್ಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

