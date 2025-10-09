English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಂಡಂದಿರು! ಇದು ಈ ಜನಾಂಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯ..

 Himba Tribe people: ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಜನಾಂಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿವೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂಬಾ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಒಂದು..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 9, 2025, 02:57 PM IST
  • ಹಿಂಬಾ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಆಚರಣೆಗಳು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

Tribe people: ಹಿಂಬಾ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಆಚರಣೆಗಳು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.. 

ಈ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿ. ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾ ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಇದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ತರಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರು ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾರೆ. 

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ತಂದೆಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು..

ಅದೇನೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಅವನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಹೆಂಡತಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು.. ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದು ಹಿಂಬಾ ಜನರ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು.. ಅಥವಾ ಆಕೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಅತಿಥಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿ... 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Himba Tribe peoplehimba tribe photosGKhimba tribe womenhimba tribe culture

