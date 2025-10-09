ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಂಡಂದಿರು! ಇದು ಈ ಜನಾಂಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯ..

Tribe people: ಹಿಂಬಾ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಆಚರಣೆಗಳು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ..
ಈ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿ. ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾ ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಇದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರು ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ತಂದೆಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು..
ಅದೇನೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಅವನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಹೆಂಡತಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು.. ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದು ಹಿಂಬಾ ಜನರ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು.. ಅಥವಾ ಆಕೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಅತಿಥಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿ...