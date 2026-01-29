ನೂರಾರು ನೀರಾನೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂಟಿ ಸಲಗ.. ರೋಚಕ ಕಾಳಗ..! ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ 

Elephant Vs Hippopotamus : ಆನೆಯೊಂದು ನೀರಾನೆಗಳೇ ತುಂಬಿದ್ದ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ನೀರಾನೆಗಳ ದಾಳಿಯ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ.. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನೇ ಮರೆತು ನಿಂತಿದೆ.. ಆದರೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಾನೆಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದವು.. ಅಸಲಿಗೆ ಮುಂದೆನಾಯ್ತು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @Axaxia88 ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು 297,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ, ಜನರು ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ..? : ನೂರಾರು ನೀರಾನೆಗಳು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.. ಆದರೆ ಹೆದರದೇ ಆನೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀರಾನೆಗಳ ದಾಳಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿತು..
That elephant didn’t even bother turning around to deal with the hippo that was biting its butt. It just gave a slow backward kick, and the hippo ran off in panic 🐘😂 pic.twitter.com/4Tty4AUTKz
— Beauty of music and nature 🌺🌺 (@Axaxia88) January 28, 2026
ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಯ ಮುಂದೆ ನೀರಾನೆ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ.. ಅಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ನಡೆಯಲ್ಲ.. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..