ನೂರಾರು ನೀರಾನೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂಟಿ ಸಲಗ.. ರೋಚಕ ಕಾಳಗ..! ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ 

Elephant viral videos : ಆನೆಗಳು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳೂ ಸಹ ಹೌದು.. ಅವುಗಳ ಧೈರ್ಯ ಸಿಂಹಗಳ ಪಡೆಗೂ ಬೆವರಿಳಿಸುತ್ತೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಆನೆ ನಡೆದದ್ದೆ ದಾರಿ ಅಂತಾರೆ.. ಆದರೂ.. ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆನೆಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನೀರಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನೆಯ ರೋಚಕ ಹೋರಾಟದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 29, 2026, 02:48 PM IST
Elephant Vs Hippopotamus : ಆನೆಯೊಂದು ನೀರಾನೆಗಳೇ ತುಂಬಿದ್ದ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ನೀರಾನೆಗಳ ದಾಳಿಯ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ.. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನೇ ಮರೆತು ನಿಂತಿದೆ.. ಆದರೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಾನೆಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದವು.. ಅಸಲಿಗೆ ಮುಂದೆನಾಯ್ತು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @Axaxia88 ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು 297,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ, ಜನರು ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪರಾಧವೇ? ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮವೇನು?

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ..? : ನೂರಾರು ನೀರಾನೆಗಳು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.. ಆದರೆ ಹೆದರದೇ ಆನೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀರಾನೆಗಳ ದಾಳಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿತು.. 

ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಯ ಮುಂದೆ ನೀರಾನೆ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ.. ಅಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ನಡೆಯಲ್ಲ.. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

