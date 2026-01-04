English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hot water river : ಇಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ಜಲವು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹರಿಯುವ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಬಹುದು.. ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ನದಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 4, 2026, 06:36 PM IST
    • ಹರಿಯುವ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಬಹುದು.
    • ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
    • ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಶಾಖವು ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ನದಿ ಇರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ ಇದು..! ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಈ ನೀರಲ್ಲೇ ಕುದಿಸಬಹುದು

Hot water river in India : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚುಮಥಾಂಗ್ ಗ್ರಾಮವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬಿಸಿ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ಜಲವು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹರಿಯುವ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಒಬ್ಬರು ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. 

ಹೌದು.. ಚುಮಥಾಂಗ್ ಗ್ರಾಮವು ಲೇಹ್ ನಿಂದ ಸುಮಾರು 138 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಗಂಧಕದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಶಾಖವು ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ನೀರು ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಘನೀಕರಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳು ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದಾಗಲೂ, ಈ ನದಿಯಿಂದ ಉಗಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಗಿಫ್ಟ್‌..! ಶೀಘ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಬಿಳಲಿದೆ 2000 ರೂ.

ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕುದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

ಚುಮಥಾಂಗ್‌ನ ಬಿಸಿನೀರು ಅದರ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲ್ಫರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮೃದ್ಧ ಖನಿಜಗಳು ಅನೇಕ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ, ತುರಿಕೆ, ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ! ಕೇಂದ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು!

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಜನರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಚುಮಥಾಂಗ್‌ನ ನೋಟವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲೇರುವ ಉಗಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲಡಾಖ್‌ಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚುಮಥಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

