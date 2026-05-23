Black Panther facts : ಕಾಡು.. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತಲ್ಲ.. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ನಿಗೂಢತೆಯೂ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿಯುವ ನವಿಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕರಿ ಚಿರತೆ.. ಅರ್ಥಾರ್ಥ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್.. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದೆ ನಿಗೂಢ ಕಥೆ ಇದೆ ಎಂಬುವುದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..
Black Panthers and Melanin : 'ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆ' ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವನ್ಯ ಜೀವಿ.. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಕಾನನದ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹೊಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದ ಅಥವಾ ಜೀವಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾತಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುವುದು..
ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ (Genetic Mutation). ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಮೆಲನಿನ್' ಎಂಬ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಅತಿಯಾದ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ರೋಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯಗಳ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಆದರೂ, ಭಾರತದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ..
ಕಬಿನಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಬಿನಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 'ಸಾಯ' (Saaya) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾದ ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆಯಂತೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕಬಿನಿ, ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಚಿರತೆಗಳ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ ಸಫಾರಿ ಹೋದರೆ, ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು.
ನಾಗರಹೊಳೆ ಮತ್ತು ದಾಂಡೇಲಿ: ಕಬಿನಿಯ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಇರುವ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಪತನಶೀಲ ಕಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮಡಲಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ದಾಂಡೇಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಶೋಧಕರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಭದ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಾರ್: ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಂದರ ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಲ್ಲದ ಅರಣ್ಯ ಚಾರಣ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ನಿಗೂಢ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲೂ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೆರೆಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೆರಿಯಾರ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವೂ ಸಹ ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟವಾದ ಹಸಿರು ಕಾಡುಗಳು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ತಡೋಬಾ ಅಂಧಾರಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ 'ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ' (Tiger Reserve) ಎಂದೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಡೋಬಾ ಅಂಧಾರಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಡೋಬಾದ ಅರಣ್ಯಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆದಿರುವುದರಿಂದ (Open Forest), ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೂರದಿಂದಲೇ ವನ್ಯಮೃಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.