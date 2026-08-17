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ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹಾವುಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಬಲ್ಲವು? ನೀವು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸತ್ಯಗಳಿವು...

ಹಾವುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ದೇಹದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ದರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. 2007ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಶೋಧಕ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮೆಕ್ಯೂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್, ರ್ಯಾಟಲ್ ಸ್ನೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 62 ಹಾವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 17, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:54 PM IST
ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹಾವುಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಬಲ್ಲವು? ನೀವು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸತ್ಯಗಳಿವು...

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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