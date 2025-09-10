English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold in human body : ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನ.. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂ ಗೊತ್ತಾ?

Gold in human body : ಈ ಚಿನ್ನವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 10, 2025, 11:49 PM IST
  • ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಿದೆ
  • ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವಿದೆ?
  • ಚಿನ್ನವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ?

Trending Photos

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಗರಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೈ ಸೇರುವ ಪೆನ್ಶನ್ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon8
pension
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಗರಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೈ ಸೇರುವ ಪೆನ್ಶನ್ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಬಯಕೆ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಆಸೆ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಂಗಾಲು
camera icon7
Teju Ashwini
ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಬಯಕೆ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಆಸೆ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಂಗಾಲು
ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತು
camera icon6
EPS
ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತು
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ!!
camera icon4
Sharadiya Navratri 2025
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ!!
Gold in human body : ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನ.. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂ ಗೊತ್ತಾ?

Gold in human body : ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವಿದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಯುನಿವರ್ಸ್‌ ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ದೇಹವು ಸರಾಸರಿ 0.2 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ, ವಸ್ತುಗಳು, ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಚಿನ್ನವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಚಿನ್ನವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ? 

ಇದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇರುವ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀರು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SSLC ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,500 ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಯೋಜನೆಯ ಸತ್ಯವೇನು?

ಈ ಚಿನ್ನವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಣ್ವಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಕೃತ್ತು, ಮೆದುಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಸುಮಾರು 0.2 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
 
ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜವಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಖನಿಜಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ.  ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಚಿನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಮನುಷ್ಯನ ಮೌಲ್ಯ ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇನಾ?  

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Gold in human bodyGoldGold price

Trending News