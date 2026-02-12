viral video : ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಜಾಪನೀಸ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್‌ ಚೀಸ್‌ ಕೇಕ್‌ ಹ್ಯಾಕ್‌! ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 12, 2026, 12:33 PM IST
Japanese Cheesecake Hack: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಪನೀಸ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್‌ ಚೀಸ್‌ ಕೇಕ್‌ ಹ್ಯಾಕ್‌ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೇವಲ ಗ್ರೀಕ್ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಸ್ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಓವನ್‌, ಗ್ಯಾಸ್‌ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಈ ಡೆಸರ್ಟ್‌ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಸುಲಭ. ಒಂದು ಕಪ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮೊಸರನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ನಂತರ 5–6 ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊಸರಿನೊಳಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಒಂದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಒತ್ತಬೇಕು.

ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮೊಸರಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊಸರು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೀಸ್‌ಕೇಕ್‌ನಂತಹ ಸ್ಮೂತ್‌ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮರುದಿನ ಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದಾಗ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಚೀಸ್‌ ಕೇಕ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿ.. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಈ ರೆಸಿಪಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ಹೊಸ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸಬಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಪನೀಸ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್‌ ಚೀಸ್‌ ಕೇಕ್‌ ಹ್ಯಾಕ್‌ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು
 

