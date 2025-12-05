English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಅತಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ..? ಬಹುಷಃ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಅತಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ..? ಬಹುಷಃ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Mobile addiction in kids : ಪ್ರತಿದಿನ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 5, 2025, 02:49 PM IST
    • ಪ್ರತಿದಿನ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
    • ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌
    • ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..

ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಅತಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ..? ಬಹುಷಃ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Parenting tips : ಪ್ರತಿದಿನ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜೀವನದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಿನ್ನುವಾಗ, ಆಟವಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ iPhone ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ.. ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌!

ಅತಿಯಾದ ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಮಗು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಬಾಲಕಿಗೆ ಅವಳ ತಾಯಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ನೋಡುವುದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ತಕ್ಷಣ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಗು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫೋನ್ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಾಯಿಯ ಐಡಿಯಾಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

