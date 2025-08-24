English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gorilla Viral Video: ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎಸೆದ ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ

ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹವೊಂದು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹವೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಜೊತೆ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಫೈಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 24, 2025, 09:05 AM IST
  • ಮರಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾಡಿ ರಾಜ ಸಿಂಹ
  • ಮರಿ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಗೊರಿಲ್ಲಾದ ಮಾರಕ ದಾಳಿ
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್

Gorilla Viral Video: ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹವನ್ನು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಎತ್ತಿ ಎಸೆದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವೊಂದಿ ಮರಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ತಾಯಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಮಾರಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಮರಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಂಹವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎಸೆದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹವೊಂದು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಮರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಂತರ ಸಿಂಹ ದಾಳಿದ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಮರಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡುತ್ತದೆ. ಮರಿಯ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿದ ತಾಯಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಲು ದೈತ್ಯ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಮರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಡ ವಿಲ್ ಬರೆಯದೇ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಗೊರಿಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಹದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಂಹವು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಮರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಿ ಓಡಿಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಂತರ ತಾಯಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಂಹವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಸಿಂಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸಿಂಹವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, AIನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು Alpha Wilds ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು AI ಬಳಸಿ ರಚಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ChatGPT ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.. ಅಂತಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ 8 ಮಂದಿ ದಾರುಣ ಸಾವು, ನಾಲ್ವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ!!

