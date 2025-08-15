ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳು.. ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ..!

snake viral video : ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅದ್ಭುತಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದೃಶ್ಯವು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಲವರು ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ನೂರಾರು ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.. ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳು ಸಹ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಬೃಹತ್ ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು..
ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು 'ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಾಗರಹಾವು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಹಸಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ..
ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಕೆಲವರು ವೀಡಿಯೊ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಈ ವೀಡಿಯೊ ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದು AI-ರಚಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ನೀವು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು AI-ರಚಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ..
