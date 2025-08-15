English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳು.. ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ..!

snake video: ನೂರಾರು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 15, 2025, 05:09 PM IST
  • ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅದ್ಭುತಗಳಿವೆ
  • ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳು
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Trending Photos

ಆಗಸ್ಟ್ 14,15 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?
camera icon9
14 August 1947 history
ಆಗಸ್ಟ್ 14,15 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ!? ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
camera icon9
EPS Pension
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ!? ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
ಆಗಸ್ಟ್‌ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!!
camera icon8
Sun-Ketu conjunction
ಆಗಸ್ಟ್‌ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!!
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 19,100 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ !ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನ !ಕಾರಣ ಇದೇ
camera icon6
Gold price
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 19,100 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ !ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನ !ಕಾರಣ ಇದೇ
ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳು.. ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ..!

snake viral video : ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅದ್ಭುತಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ದೃಶ್ಯವು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಲವರು ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ನೂರಾರು ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.. ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳು ಸಹ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಬೃಹತ್ ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ಹೋಲುವ ಮೇಕೆ ಮರಿ ಜನನ..! ಕಾಲಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಜೀ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ.?

ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು 'ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. 

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಾಗರಹಾವು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಹಸಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ..

ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

ಕೆಲವರು ವೀಡಿಯೊ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಈ ವೀಡಿಯೊ ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದು AI-ರಚಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ನೀವು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು AI-ರಚಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯ 2 ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಕಾದಾಟ..! ರಣರೋಚಕ ಹೋರಾಟದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Viral Videotrending videoSnake Viral Video

Trending News