ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಸದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಆಹಾರ ತಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ.. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಚೆಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Viral video : ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಡವರು ತಿನ್ನಲು ಅನ್ನಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಅವರು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬಿಸಾಡಿದ ತಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಬಿಸಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಆಹಾರವನ್ನು ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಉಳಿದಿದೆ. ಹುಡುಗಿ ಅದರಿಂದ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಯಾರೂ ಅವಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಜನರು ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
खाना उन्ही की थालियों से कूड़े तक जाता है,
जिन्हें पता नहीं होता भूख क्या होती है.. pic.twitter.com/crwy9NrMAo
— Reshma Memon (@ReshmaM15238489) August 27, 2025
ಮಾನವೀಯತೆಯು ಜನರ ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ನೋವಿನ ದೃಶ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಸಿವಿಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ @ReshmaM15238489 ಐಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ, 'ಹಸಿವು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯದವರ ತಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಕಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ'. ಕೇವಲ 16 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳು ಕರಗಿವೆ.
