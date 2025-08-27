English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಸದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಆಹಾರ ತಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ.. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಚೆಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Viral video : ಅವರು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 27, 2025, 11:57 PM IST
  • ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ
  • ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ
  • ಹಸಿವಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಸದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಆಹಾರ ತಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ.. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಚೆಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Viral video : ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಡವರು ತಿನ್ನಲು ಅನ್ನಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಅವರು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬಿಸಾಡಿದ ತಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಬಿಸಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಗಟಿಗೆ 99% ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ..! ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ

ಜನರು ಆಹಾರವನ್ನು ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಉಳಿದಿದೆ. ಹುಡುಗಿ ಅದರಿಂದ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಯಾರೂ ಅವಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಜನರು ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

 

 

ಮಾನವೀಯತೆಯು ಜನರ ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ನೋವಿನ ದೃಶ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಸಿವಿಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Viral Video: ಸಾಕಿದ ಮೇಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಸಿಂಹ ತಲೆಗೆ ಚೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಅಜ್ಜಿ! ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ಈ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ @ReshmaM15238489 ಐಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ, 'ಹಸಿವು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯದವರ ತಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಕಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ'. ಕೇವಲ 16 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳು ಕರಗಿವೆ.

